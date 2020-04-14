В Тропаревском парке нашли чемодан с взрывчаткой

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14.04.2020, 15:16, Новости дня

Рабочий, который занимался уборкой мусора в Тропаревском парке, обнаружил в зоне отдыха чемодан с тротиловыми шашками, сообщают СМИ.

Днем 14 апреля сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» обнаружил в Тропарево кейс. Он открыл его и обнаружил там тротиловые шашки. О находке он сообщил в полицию, которая нашла в чемодане восемь тротиловых шашек по 400 граммов каждая, информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В конце марта в Тропаревском парке два дня подряд находили фрагменты человеческих тел, а в феврале там нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.



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