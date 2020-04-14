 

УП – коммунисты Зимбабве раскритиковали Прагу за снос памятника Коневу

14.04.2020, 15:12, Новости дня

Коммунистическая партия Зимбабве раскритиковала власти Праги, которые снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Как передаёт «Украинская правда», африканские коммунисты направили Компартии Чехии письмо, в котором напомнили о том, кто освободил Прагу от нацистов.


Reuters

Коммунистическая партия Зимбабве направила чешским товарищам из Компартии Чехии и Моравии гневное письмо с возмущением по поводу решения одного из районов Праги снести памятник советскому маршалу Коневу, передаёт «Украинская правда».

«Коммунистическая партия Зимбабве с крайним отвержением относится к решению города Праги о демонтаже военного мемориала, посвящённого маршалу Коневу и Красной армии, который потерял 140 тысяч солдат в боях за отважных чехословацких партизан против дивизий СС, оставшихся в бою даже после того, как Красная армия освободила Берлин», — заявили зимбабвийские коммунисты.

«Мы с грустью вспоминаем жестокость нацистской оккупации, особенно Лидицкую резню и уничтожение чехословацкого народа во время оккупации», — говорится в письме.



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