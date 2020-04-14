 

СБУ задержала генерал-майора по подозрению в «сотрудничестве с ФСБ»

14.04.2020, 15:08, Новости дня

Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в «сотрудничестве с российскими спецслужбами», сообщила пресс-служба ведомства.

«Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов», – говорится в сообщении СБУ в Facebook. 

Ведомство отмечает, что собрана доказательная база того, что Шайтанов якобы является агентом ФСБ. Шайтанов якобы собирал и передавал российским спецслужбам информацию об украинских военных в Донбассе и сотрудниках украинской спецслужбы.

Также СБУ отмечает, что задержанный генерал-майор якобы получал развединформацию от старших и высших офицеров. В связи с этим спецслужба проведет расследование относительно утечки информации.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Шайтанову инкриминируют статьи «Госизмена» и «Террористический акт».



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