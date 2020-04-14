Пожар возник в общежитии в центре Москвы

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14.04.2020, 15:08, Новости дня

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что поступила информация о возгорании общежития по адресу: Жуков проезд, 20. В данный момент идет эвакуация жителей, передает ТАСС.

Отмечается, что горит кровля. Площадь пожара пока неизвестна, однако известно, что здание общежития – двухэтажное.

Ранее сообщалось, что пожар возник в частном доме престарелых в Москве. Были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре и гибели людей в доме престарелых.



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