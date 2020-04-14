«Яндекс.Карты» стали отслеживать очереди в магазинах

14.04.2020, 15:08, Новости дня

В сервисе «Яндекс.Карты» пользователи теперь смогут отслеживать очереди в магазинах, чтобы выбрать оптимальное время для соблюдения социальной дистанции.

Функция на данный момент работает лишь в веб-версии карт, передает РБК.

Пользователь может увидеть оценку загруженности рядом с названием организации: нет очереди, большая, небольшая. Опцию обещают распространить на мобильное приложение и «Яндекс.Навигатор».

Партнеры «Яндекса» передают данные о количестве посетителей с помощью внутренних сервисов, датчиков или систем контроля очереди.

Функция работает в 169 супермаркетах «Азбука вкуса» и в 55 магазинах «Перекресток» в Москве и Петербурге.

В минувшее воскресенье в столице за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции оштрафовали первые 18 магазинов.