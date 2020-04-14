Ученые рассказали о побочных эффектах лекарств, которые могут применяться против COVID-19

14.04.2020, 15:05, Разное

Хлорохин и гидроксихлорохин – препараты, которые сегодня на слуху, поскольку они могут оказаться эффективными в лечении COVID-19. Помимо надежд, они вызывают у медицинского сообщества опасения по поводу побочных эффектов, в первую очередь – со стороны сердца.

Эти лекарства давно применяются для лечения малярии и некоторых других патологий, поэтому они доступны в аптеках. Известно о скупке препаратов и о случаях отравления ими. Ажиотаж вокруг них усилился после упоминания президентом США Дональдом Трампом.

Исследования планируют и отменяют

Крупные исследования действенности хлорохина и гидроксихлорохина при COVID-19 еще не дали результатов. Небольшие испытания не обнаруживали эффективности гидроксихлорохина против новой коронавирусной инфекции, но они не позволяют точно судить о реальной пользе препаратов.

На днях в Бразилии было остановлено небольшое исследование высоких доз хлорохина при COVID-19. Ученые обнаружили у пациентов, получавших препарат, нарушения ритма сердца, которые потенциально могут переходить в смертельные аритмии.

Врачи предупреждают

Несколько групп исследователей выступили с предупреждениями по поводу возможных побочных эффектов хлорохина, гидроксихлорохина и азитромицина. Последний препарат – антибиотик, который применяется, в том числе, при внутриклеточных инфекциях. Его сочетание с противомалярийными лекарствами – один из потенциальных вариантов терапии COVID-19.

В одном из самых влиятельных кардиологических журналов Circulation ведущие ученые напомнили врачам, что назначение азитромицина вместе с гидроксихлорохином может быть опасным для пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями. Оба эти препарата могут вызывать двунаправленную (пируэтную) желудочковую тахикардию и увеличивать риск других аритмий и риск внезапной сердечной смерти.





Пируэтная тахикардия, ЭКГ. Фото: Jer5150

Помимо имеющихся кардиологических патологий, «у серьезно больных пациентов часто есть сопутствующие болезни, которые увеличивают риск серьезных аритмий», указывают ученые. К таким состояниям относятся и лихорадка и системное воспаление. При определенных изменениях на кардиограмме указанные лекарства полностью противопоказаны.

«Срочность проблемы COVID-19 не должна уменьшать научную строгость, с которой мы подходим к лечению этой болезни. Хотя эти лекарства и могут использоваться для лечения этой болезни по отдельности или вместе, мы рекомендуем предосторожности в отношении пациентов с имеющимися болезнями сердца», – сообщил Роберт Харрингтон (Robert A. Harrington), президент Американской кардиологической ассоциации.

Побочные эффекты

Канадские ученые выступили с подобными предупреждениями немного раньше в журнале Canadian Medical Association Journal. Но они фокусировались на более широком списке опасных побочных эффектов. Среди перечисленных ими потенциальных проблем были нарушения ритма сердца, гипогилкемия (снижение уровня сахара в крови), побочные эффекты со стороны психики, взаимодействия с другими лекарствами.

Также канадцы отметили, что массовая скупка этих препаратов может сделать их недоступными для пациентов, которые принимали эти же лекарства по поводу других болезней (например, гидроксихлорохин для лечения аутоиммунных расстройств).