Власти Москвы аннулировали почти миллион пропусков и пообещали штрафовать за неправильно заполненные заявки

14.04.2020, 15:03, Новости дня

Власти Москвы аннулировали 900 тысяч пропусков, выданных москвичам для передвижения по городу на транспорте. В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что эти пропуски были оформлены неправильно, а жители, которые их запросили, якобы предоставили некорректные данные.

“Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска “просто так”, для галочки или “на всякий случай” […] В случае если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности”, – заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Всего москвичам выдали 3,2 млн цифровых пропусков в виде QR-кодов, они начнут действовать с 15 апреля. Такой пропуск будет нужен для передвижений по городу с использованием личного или общественного транспорта. Ходить пешком можно будет без него, соблюдая правила поведения при режиме ЧС.

Накануне сайты mos.ru и nedoma.mos.ru, предназначенные для подачи заявок на пропуск, оказались неготовы к массовому наплыву пользователей и были недоступны. Власти заявили о DDoS-атаках на ресурсы. Операторы городских номеров, по которым можно оформить заявление на перемещение, тоже оказались перегружены.

Как рассказал программист Дмитрий Артимович, ему удалось получить пропуск на выход из дома по адресу: Жопа, д. 1. Данные он ввел в приложении “Стопкоронавирус”, которое было запущено мэрией 12 апреля. Помимо фейкового адреса, вместо фотографии для идентификации Артимович загрузил картинку со средним пальцем руки. Через несколько часов после того, как история Артимовича попала в СМИ, власти Москвы начали отзывать “недействительные” пропуска.

В Москве за сутки выявили 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий прирост по стране. На втором месте Подмосковье (460 новых случаев), на третьем – Санкт-Петербург (121 случай). Всего в России зарегистрированы 21102 заболевших COVID-19.