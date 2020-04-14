Под Питером в нелегальном хостеле с мигрантами обнаружили очаг коронавируса

14.04.2020, 15:03, Новости дня

Десять постояльцев нелегального общежития в поселке Новосергиевка Всеволжского района Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией, еще 14 ожидают результат.

Всего в хостеле проживали 472 человека. “Их всех сейчас проверяют. В первом круге контактов обнаружение вируса – примерно 50%, во втором – всего 10%. Но это очень много. Проверяют всех”, – говорится в сообщении администрации Всеволожского района вконтакте.

Нелегальный хостел обнаружили в результате рейда Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции. Сейчас здание закрыто на карантин, его собственник обязался предоставить проживающим предметы первой необходимости, пишет “Фергана”.

Общежитие охраняют сотрудники Росгвардии и полиция. Выясняется также, где работали мигранты. Одно из известных мест их занятости – реконструкция магазина ИКЕА, сообщают в местной администрации.

Всего в Ленинградской области на 14 апреля заразились коронавирусной инфекцией 190 человек, выздоровели пятеро.