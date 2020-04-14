Дума одобрила новые инициативы по поддержке граждан и бизнеса

14.04.2020, 14:55, Разное

Одна из инициатив предполагает адресные пособия и выплаты для семей, оказавшихся в трудном положении из-за потери работы, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Меры поддержки распространяются и на детей в возрасте от трех до семи лет, при этом доход семьи за прошлый период учитываться не будет.

Председатель нижней палаты пояснил, что при начислении выплат будет учитываться доход семьи на момент подачи заявления. “Это позволит поддержать людей, пострадавших из-за особого порядка работы предприятий в период коронавируса”, – подчеркнул Володин.

Другое важное решение – отмена комиссии по оплате услуг ЖКХ. Подобная накрутка воспринимается гражданами как несправедливость и дополнительное финансовое бремя, отметил спикер Госдумы. Одобренная парламентариями инициатива запрещает кредитным организациям и прочим операторам взимать такую комиссию.

Не менее важна инициатива, позволяющая предприятиям под гарантии государства взять кредиты на выплату зарплаты работникам. Также облегчается налоговое бремя для организаций, закупающих средства индивидуальной защиты, оборудование и тесты для выявления коронавируса. Такие предприятия смогут снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.

“Данная мера позволит компаниям снизить затраты на обеспечение своих работников всеми необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции, а также закупить необходимое медицинское оборудование для нуждающихся в этом больниц и поликлиник”, – пояснил Володин.

Поддержали парламентарии и инициативу о временной приостановке курортного сбора в регионах, участвующих в эксперименте. Сроки будут устанавливаться властями субъектов Федерации с учетом эпидемиологической обстановки. Это позволит исключить ситуацию, когда поступлений от курортного сбора нет, но при этом регионы платят за его администрирование, отметил спикер Госдумы.

Ранее “Дни.ру” писали, что Вячеслав Володин призвал депутатов отказаться от весенних отпусков в условиях распространения коронавирусной инфекции. Необходимо быть с гражданами и работать в регионах, подчеркнул законодатель.