 

Воронежским парикмахерам разрешили работать, несмотря на рост числа заболевших COVID-19

14.04.2020, 14:54, Разное

В Воронежской области парикмахерские смогут продолжить работу во время режима всеобщей изоляции. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В пресс-службе уточнили, что запрет на работу не будет распространяться и на салоны оптики. Режим самоизоляции в области также не предполагает прекращения оптовой торговли саженцами и рассадой сельскохозяйственных культур, семенами и удобрениями. Кроме того, в регионе разрешат выходить из дома не только для посещения магазинов и прогулок с животным, но и для сдачи донорской крови.

При этом всех прибывающих в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга обязали незамедлительно уведомить о своем прибытии. После этого столичным гостям придется две недели соблюдать режим самоизоляции.

Такое решение глава области принял на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в регионе. Сейчас медики Воронежской области зафиксировали 60 случаев заражения коронавирусом, из них 11 были выявлены за последние сутки. Накануне два человека с COVID-19 скончались, еще у одного умершего пациента диагноз был поставлен предварительно.

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Источник: Новая газета



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