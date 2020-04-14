 

Русская церковь закрылась в Тбилиси из-за заражения настоятеля коронавирусом

14.04.2020, 14:53, Новости дня

Русская православная церковь Иоанна Богослова в центральном Верийском парке Тбилиси закрыта на 20 дней из-за заражения коронавирусом настоятеля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Ведутся дезинфекционные работы, служители церкви переведены на карантин, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» во вторник.

Сам настоятель госпитализирован, коронавирус подтвержден также у его сестры и племянницы.

Церковь Иоанна Богослова построена в конце 19-го – начале 20-го веков.

Коронавирус в Грузии подтвержден у 296 человек, выздоровелои 69, трое скончались.

Режим ЧП в Грузии действует с 21 марта.



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