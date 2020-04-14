 

Журналисты The New York Times назвали Путина виновником пандемии коронавируса

14.04.2020, 14:53, Разное

В материале, недавно вышедшем на страницах ежедневной американской газеты The New York Times, виновным в пандемии коронавируса в мире назвали президента России. Авторы статьи считают, что Владимир Путин давно пытается «подорвать систему здравоохранения и науку США», поэтому мир и настигла серьёзная проблема.
В статье The New York Times речь идёт о том, что Россия, в частности, её президент, длительное время ведёт «планомерную работу против США». Следствием данных действий, по мнению авторов материала, оказался коронавирус. На данный момент больше всего от инфекции пострадали именно США. Пандемия, в возникновении которой видят вину Путина, показала несостоятельность американского здравоохранения и низкий профессионализм врачей, тем самым «подорвав» веру населения в возможности властей и медицины государства, информирует интернет-портал «Царьград».

На сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превышает 1,9 млн человек. Из них только в США – более 581 тысячи случаев. Общее количество смертей заражённых – свыше 120 тысяч, в том числе в США – 23,6 тысячи.



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