 

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать «скорую»

14.04.2020, 14:53, Новости дня

Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала опасный симптом коронавируса, при наличии которого необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, информирует издание Express.

К основным симптомам коронавирусной инфекции относятся сухой кашель, повышенная температура и головные боли. Может также наблюдаться потеря вкуса и сильная слабость, информирует ФАН.

Однако эксперты призывают следить за цветом своих губ. Если губы посинели, это говорит о недостатке кислорода в крови. Этот признак может быть следствием развития воспаления легких. Медики рекомендуют в таком случае срочно вызывать скорую помощь.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является лихорадка и повышение температуры выше 38 градусов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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