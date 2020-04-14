 

«Если кто-то пропустил, вот!» Самбурская сделала фото с «беременным» животом

14.04.2020, 14:53, Разное

Известная своими розыгрышами Настасья Самбурская разместила в Storis фото, где продемонстрировала «беременный» живот. Перед этим в Insagram-аккаунте появился еще один якобы семейный снимок актрисы.
«Шутки» Самбурской восприняты поклонниками негативно. О том, что «искусство» создания фейковых фотографий существует в реальной действительности, ни для кого не является секретом. Определить присутствие фотошопа бывает достаточно сложно, но в данном случае в этом нет особой необходимости. Эксперты сайта 7 Дней.ru предполагают, что фотоэксперименты актрисы созданы для того, чтобы показать, с какой легкостью можно убедить общественность поверить в любой обман. Публикации Самбурской, считают они, продолжают обвинения в адрес Агаты Муцениеце, якобы создавшей версию скандала с мужем ради собственного пиара.

Комментируя позицию звезды «Универа», подписчики поражаются тому, с какой лёгкостью человек без семьи и детей пытается поучать и развешивать ярлыки. Пожалуйста, актриса с легкостью «доказала» существование мужа и ребенка.

Муцениеце никак не отреагировала на мнение Самбурской, показав, что оно ей безразлично. Как сказала когда-то в подобной ситуации Коко Шанель: «Я о вас не думаю вообще».



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