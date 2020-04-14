ОП представила стандарт наблюдения за голосованием по Конституции

14.04.2020, 14:48, Новости дня

Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев представил стандарт, по которому наблюдатели будут осуществлять общественный контроль за голосованием по закону о поправке к Конституции.

Документ подготовлен Общественной палатой, передает ТАСС.

«Сейчас у нас начинается период обучения [наблюдателей]. И для этого нами разработан стандарт наблюдения как на самом участке для голосования, так и во время досрочного голосования и при выездном голосовании», – сказал Григорьев в ходе презентации стандарта в Москве во вторник.

По его словам, стандарт разделен на две части: наблюдение до дня голосования и в сам день голосования.

«Фактически стандарт носит исчерпывающий характер – 28 пунктов контроля до дня голосования и 58 пунктов будет в день голосования. Практически мы учли все ключевые и даже второстепенные факторы, моменты, которые нужно контролировать», – подчеркнул член ОП.

В частности, речь идет о наблюдении за подготовкой помещений и действиями членов участковых комиссий до начала голосования, во время него, а также при установлении итогов, добавил Григорьев.

Он отметил, что Общественная палата успела еще до периода самоизоляции начать прием документов от кандидатов в наблюдатели.

«37,3 тыс. человек заявили о таком желании до начала периода самоизоляции, кроме этого, более 40 тыс. человек от федеральных общественных организаций и политических партий уже на данный момент подано», – сказал член ОП.

Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования.

В свою очередь ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Точенов сообщил, что члены Совета ближе к дню голосования начнут работать в регионах.

«В регионах по устоявшейся традиции мы создаем мониторинговые региональные группы, куда входят уполномоченные по правам человека либо их представители, там, где есть региональный Совет по правам человека, – представители этого Совета, безусловно, представители общественных палат… и, конечно же, представители общественных, правозащитных организаций в сфере избирательных прав граждан», – сказал Точенов.

По мнению члена СПЧ, сопредседателя ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода, в ходе голосования на дому членам комиссии необходимо будет иметь с собой текст конституции, закон о поправке и информационные материалы, которые будут рекомендованы ЦИК.

«Это поставит голосующих на дому в равные условия с теми голосующими, которые будут приходить непосредственно на участки для голосования, где предусмотрены специальные стенды для информационных материалов», – подчеркнул Брод.

Он также подчеркнул, что информирование о сути поправок к Конституции не может считаться агитацией. Он заметил, что агитация – понятие, которое нельзя соотносить с общероссийским голосованием, информирует Ura.ru.

«Общероссийское голосование – это выявление мнения российских граждан относительно поправок, которые вносятся в основной закон. Понятие агитации здесь абсолютно неуместно, потому что нет соревнований кандидатов, партий программ. Идет речь об информировании», – подчеркнул Брод.

Он отметил, что избирательные комиссии обязаны раскрывать смысл поправок и их социальную значимость.

«В противном случае информирование было бы неполным», – отметил он.

По его мнению, абсолютно оправдано то, что к процессу подключаются представители науки, культуры и другие известные люди.

«Считаю эту дискуссию об агитации абсолютно надуманной», – отметил он.

Руководитель рабочей группы Общественно палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев добавил, что любая организация и житель вправе распространять свою точку зрения на принимаемые поправки.

Напомним, после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако дата голосования перенесена из-за распространения коронавируса COVID-19. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в РФ нормализуется.