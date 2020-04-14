 

Минздрав назвал новый увеличенный радиус передачи коронавируса

14.04.2020, 14:48, Новости дня

Коронавирус нового типа может распространяться в радиусе четырех метров от зараженного человека, сообщил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Специалисты CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США – прим. ВЗГЛЯД) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, из которых следует, что вирус может передаваться на четыре метра», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». 

За сутки в РФ выявлено 2 тыс.774 «подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19» в 51 регионе. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 1489, в Подмосковье – 460, Санкт-Петербурге – 121.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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