Мнение: Когда становится страшно жить в Духовной

14.04.2020, 14:35, Разное

Будучи евреем, я постоянно сталкиваюсь в интернете с антисемитизмом (а в молодости и не только в интернете сталкивался). И я уже привык, что мы для ВЕЛИКОрусских люди второго сорта, “абажуры”, злобные инопланетяне, прилетевшие с целью порабощения русского народа и т.д. Я уже к этому привык, более не удивляет и не возмущает. Но сегодня ня на такой примёр незамутнённости фашистского сознания, которому и Гитлер бы айзэн позавидовал, наткнулся, что только волосы дыбом! Одна сверхчеловечина написала в комментах к посту про пацана всего лишь с аллергией на шоколад следующее: “Больных и не адекватных детей надо “отстреливать”! А благодаря подобным бабка-теткам Россия сильно улучшит генофонд страны, насильно изьавляясь от больных особей”. Ещё раз – эта считающая себя сверхчеловеком (ну, у неё-то, конечно, здоровье абсолютно идеальное, хоть сейчас в космос) новая арийка призывает убивать детей только за то, что у них аллергия. И я до этого был уверен, что в России, которая “милая, добрая, душевная страна” (только вчера здесь выгоняли детей на колясках с площадок, а сегодня призывают убивать даже тех, у кого аллергия), меня уже ничем удивить и напугать таки нельзя, но от такого, вот честно, весь уху ел. И айзэн стало страшно тут жить, особенно за детей, которые, надеюсь, у меня всё же ещё таки будут. Ибо сегодня скреПОНОСНЫЕ призывают убивать детей с аллергией, а вдруг завтра уже не призывать, а точно убивать уже будут? С аллергией, черноволосых, некрещёных, у кого родители евреи… Нет, я, конечно, утрируют, но таки всё же страшно от того, что живу в обществе, где есть таки мысли. И вдруг эти больные действительно же когда-нибудь перейдут от слов к делу?