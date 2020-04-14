Дети мешали Криштиану Роналду тренироваться, тогда он “превратил” их в спортивные снаряды: видео дня

14.04.2020, 14:31, Разное

Нападающий “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду сейчас находится на карантине в своем необъятном семиэтажном особняке на Мадейре. Там он проводит время настолько хорошо, что его начали за это ненавидеть не только пользователи Instagram, куда он выкладывает ролики и фотографии, повествующие о его роскошной жизни. Впрочем, новое видео, опубликованное в аккаунте футболиста, ничего кроме умиления вызвать не может.

В ролике Криштиану пытается качать пресс, но ему мешают дети – 2-летние двойняшки Ева и Матео. Роналду решил не терять времени зря и начал по очереди использовать малышей в качестве утяжелителей. Еве и Матео такие развлечения пришлись по вкусу.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)13 Апр 2020 в 5:57 PDT

Напомним, ранее вместо похвалы за осознанность и самоизоляцию на Мадейре Роналду получил массу критики. Все – от “хейтеров” на футбольных форумах до людей авторитетных, как то экс-президент его клуба “Ювентус” Джованни Коболли Джильи – обвиняют Криштиану в том, что карантин он с радостью принял за отпуск.

Ситуация в “Ювентусе” усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у огромного бассейна. Была сделана уступка Роналду, потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Они все должны были остаться в расположении “Ювентуса”, как и игроки “Интера”,

– рассказал в радиоэфире Radio Punto Nuovo экс-президент клуба Джильи, не уточняя, чем должен был заниматься в Италии Роналду, учитывая повсеместно введенный на территории страны карантин и отмену матчей национальной лиги.

Криштиану Роналду с семьей