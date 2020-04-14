Росгидромет рассказал о влиянии пожара у ЧАЭС на радиационный фон

14.04.2020, 14:30, Новости дня

Пожар у Чернобыльской АЭС не ухудшил радиационный фон в России, фон находится в пределах нормы, сообщили в Росгидромете.

«Посты контроля радиационной обстановки, действующие в составе системы мониторинга Росгидромета, изменений радиационной обстановки на территории РФ не зафиксировали», – сообщили в организации, передает ТАСС.

В Росгидромете уточнили, что перенос воздушных масс с пожара 12-13 апреля переходил в северо-восточном направлении. 14-16 апреля ветер сменит направление на восточное и юго-восточное.

Пожар на ЧАЭС ликвидирован, сообщил глава госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин.

«Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее… На вопрос президента [Владимира Зеленского], когда именно остановится горение в зоне отчуждения, Николай Чечеткин ответил, что пожара уже нет», – сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Вечером в понедельник ситуация ухудшилась из-за шквального ветра, потому огонь было сложно контролировать. Ведомство направило большее количество техники и личного состава на ликвидацию возгорания. Прошедший дождь помог пожарным справиться с пожаром быстрее.

«В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается», – сказал Чечеткин.

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения на площади 20 га у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, а 7 апреля он увеличился до 35 га. Жители поселка Полесское в Чернобыльской зоне эвакуированы. Возбуждено уголовное дело. В пожарах обвинили сталкеров.