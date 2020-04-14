В Минздраве рассказали о лечении коронавируса на дому

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14.04.2020, 14:30, Новости дня

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила, как проводится лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме.

Пациенты с коронавирусом в легкой форме лечатся дома, с ними на телефонной связи находятся терапевт или врач инфекционист, сказала Малинникова на YouTube-канале «Соловьев live», передает РИА «Новости».

«При определенных условиях врач раз в день или в три дня обязательно посещает этого пациента, делает обычный осмотр, измеряет температуру и дальше корректирует правильно терапию», – отметила медик.

Она добавила, что подобная практика применяется и с другими инфекциями, так как лечение в амбулаторных условиях комфортнее пациента, а потому эффективнее.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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