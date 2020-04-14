 

Анна Седокова нелестно высказалась о продюсере «ВИА Гры»: «Меладзе нами жёстко манипулировал»

14.04.2020, 14:30, Разное

Известная поп-исполнительница, актриса и телеведущая Анна Седокова, общаясь в режиме прямого эфира в Instagram с Ольгой Поляковой, нелестно высказалась о продюсере некогда популярной женской группы «ВИА Гра». Певица призналась, что Константин Меладзе жёстко манипулировал участницами коллектива, провоцируя между ними «нездоровую конкуренцию».
Анна Седокова почти два года входила в первый, «золотой», состав группы «ВИА Гра». По прошествии многих лет между экс-участницами коллектива не осталось по-настоящему дружеских отношений, хотя и вражда тоже отсутствует. Певица говорит, что причиной этого стало поведение Константина Меладзе, манипулировавшего подопечными, порождая между ними борьбу за то, кто окажется лучшей и будет очередной музой продюсера.

В ходе беседы Полякова заметила, что популярность некогда весьма востребованного коллектива сейчас в разы снизилась. На сей счёт Анна Седокова также высказалась довольно «едко»: «Думаю, у Меладзе больше не стоит на это дело, а даже если и встаёт, то ему сразу же зажимают яички». По мнению поклонников, таким образом певица намекнула, что продюсер утратил «мужской» интерес к группе после брака с Брежневой, держащей его в «ежовых рукавицах».



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