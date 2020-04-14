 

Украину призвали восстановить отношения с Россией для выхода из кризиса

14.04.2020, 14:22, Новости дня

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» разработала комплекс мер для выхода экономики Украины из кризиса. Главным пунктом является восстановление отношений с Россией, сообщил член фракции Александр Колтунович.

«Фундаментальным решением для будущего экономики Украины является восстановление взаимовыгодных российско-украинских отношений», – цитирует его пресс-служба партии. 

Партия предлагает выйти из режима экономических санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, обоюдно отменить все введенные ограничения экономической деятельности. 

Кроме того, предлагается «нормализовать торгово-экономические отношения с Россией путем переговоров и достижения компромисса, обеспечить возврат украинских товаров на рынки РФ и стран СНГ».

Колтунович отметил, что прошлом году Украина потеряла в экспорте товаров на российский рынок около 16,6 млрд долларов по сравнению с 2011 годом (19,8 млрд долларов). 

«В национальных экономических интересах восстановить взаимовыгодные российско-украинские торгово-экономические кооперационные связи, что приведет к суммарному приросту экспорта, промпроизводства, доходов бюджетов, ВВП, занятости, реальных доходов и благосостояния населения», – сказал он. 

Подчеркивается, что отмена антироссийских санкций и участие Украины в зоне свободной торговли СНГ может принести стране около 19,5 млрд долларов.

Ранее Нацбанк Украины сообщал, что объем импорта товаров на Украину из РФ сократился в 2019 году на 15,3%, или на 1,2 млрд долларов. 

В декабре 2019 года, Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров.



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