Мнение: России пришлось отказаться от планов по разорению сланцевиков США

14.04.2020, 14:20, Разное

«Нефтяная война» между Россией, с одной стороны, США и Саудовской Аравией, с другой стороны, завершилась со вполне предсказуемым результатом. Специально обученные люди и их добровольные помощники сейчас пытаются выставить его, как «нашу общую победу».

Но так ли это на самом деле, и какие выводы можно сделать по окончанию «нефтяного джихада»?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил:

Здесь нет проигравших. Только выигравшие. Выигрывают и производители, и потребители нефти, и мировая экономика в целом, которая могла погрузиться в хаос, если сделка была бы сорвана.

Вернемся же на пять недель назад, когда министр энергетики Александр Новак громко хлопнул дверью на встрече ОПЕК+ в Вене. Тогда от нашей страны требовали снижения объемов добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, поскольку объемы потребления нефти во всем мире начали падать из-за общей экономической ситуации, на которую крайне негативное влияние оказала пандемия коронавируса и вынужденный всеобщий карантин.

Если кто успел забыть, напомним, что глава «Роснефти» Игорь Сечин прямо «покатил бочку» на производителей американской сланцевой нефти, наивно ожидая, что первыми с рынка уйдут именно они:

К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до 60 долларов при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка.

О том, почему это в принципе невозможно, мы писали подробно ранее. Однако столь очевидные вещи оказались не по зубам одному из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров страны. Несколько лет назад в прессу просочились сведения, что ежемесячный оклад Игоря Ивановича составляет от 15 до 20 миллионов рублей, плюс премия в размере 150% от общего годового оклада, плюс доплата за участие в правлении, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, а также премии по реализации значимых проектов. Вице-президенты компании получают «чуть» поменьше.

По идее, за такие деньги все должно просто «летать», но на практике получается как-то не очень. Вернемся к неприятным фактам. Саудовская Аравия ответила на демарш, инспирированный «Роснефтью», начав ценовой демпинг и увеличив добычу. Также объемы производства нарастили прочие игроки рынка, кроме России, которая оказалась конкурентоспособной лишь в части колоссальных зарплат и бонусов топ-менеджерам. А дальше все закончилось с заведомо предсказуемым результатом, о котором мы писали ранее.

Цены на нефть упали, потянув за собой газовые. Для нашей страны, крепко подсаженной на нефтегазовую иглу, это оказалось полной катастрофой, немного отсроченной по времени из-за резервов ФНБ. Отечественные пропагандисты били себя в грудь, угрожая стереть в порошок американскую сланцевую промышленность, а заодно и саудитов. Мы на «Репортере» заранее предупреждали, что долго это продолжаться не сможет, а итог будет плачевным именно для России.

Тем не менее, все получилось именно так, как мы и предсказывали. Вместо обещанных 6-10 лет запала у российского руководства хватило на 1 месяц. Сделка ОПЕК+ 2.0 заключена на крайне невыгодных для России условиях. Если в начале марта речь шла о сокращении объемов добычи на 0,5 миллиона баррелей, то теперь – на 2,5 миллиона, то есть, в 5 раз больше. И это при том, что мы добычу не смогли нарастить, то есть, это гигантский ответно-встречный удар по отечественной нефтяной отрасли, который спровоцировало само руководство «Роснефти».

Про банкротство американских сланцевиков больше никто почему-то не говорит, то есть, задача, поставленная Игорем Сечиным, полностью провалилась. Как мы и писали ранее, США не стали присоединяться к сделке ОПЕК+ 2.0. Да, они сократили объем добычи на 250 тысяч баррелей, как в насмешку, в 10 раз меньше, чем Россия, которая хотела их «банкротить». Но это сделано не в рамках новой сделки, а чисто по экономическим причинам, что обусловлено снижением спроса. Это означает, что в любой момент американские сланцевики смогут добычу вновь нарастить, не связанные никакими ограничениями, а российские не смогут из-за квот.

Вот и ответьте сами честно на вопрос, проиграла наша страна в «нефтяном джихаде» или нет.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/202015.html