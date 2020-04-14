Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушили – Фирсов

14.04.2020, 14:19, Новости дня

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

“Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас – в целом в норме. Пожарным, которые 10 суток боролись с пожаром, надо сказать большое спасибо”, – написал Фирсов.

Друзі, отримав від Вас сотні повідомлень з питаннями. Особливо від журналістів. Вибачте, але в зоні і в лісі поганий… Posted by Єгор Фірсов on Teisipäev, 14. aprill 2020

Сегодня утром в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что открытого огня в зоне отчуждения нет. Наблюдалось незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель Полесского района Киевской области, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. 13 апреля стало известно о задержании еще одного подозреваемого – 37-летнего жителя Иванковского района Киевской области. По данным полиции, он сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, после чего произошло возгорание сухостоя.