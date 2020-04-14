Губернатор Нью-Йорка о пандемии коронавируса: Худшее уже позади

14.04.2020, 14:19, Новости дня

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худшее с распространением коронавируса в штате “уже позади”. Об этом он сказал 13 апреля на брифинге, сообщает “Голос Америки”.

“Я думаю, что худшее уже позади, если мы и дальше будем поступать умно. Думаю, мы можем вступать на путь к нормальной жизни”, – заявил губернатор.

Он предупредил, что если люди не будут придерживаться ограничений, то ситуация быстро ухудшится.

“Худшее может быть позади, и оно позади, если мы не будем делать ничего безрассудного. И вы можете перевернуть эти цифры за два-три дня безрассудного поведения”, – считает Куомо.

Губернатор отметил, что, хотя эпидемия достигла своего пика, впереди будет несколько тяжелых недель.

Куомо и губернаторы еще шести штатов (Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Род-Айленда, Делавэра и Массачусетса) разрабатывают план возобновления экономической деятельности в регионе, открытия школ и других важных объектов.

Губернатор Нью-Йорка сказал, что чиновники изучат данные, результаты исследований, опыт других стран и “выдадут рекомендации и параметры для дальнейших действий”.

Куомо сообщил, что 12 апреля в штате было зарегистрировано 671 новую смерть от коронавируса. Впервые за неделю ежедневное число жертв эпидемии упало ниже 700, отметил телеканал CBS News. Тем не менее, подчеркнул губернатор, “выравнивание кривой [происходит] на ужасающем уровне”.

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом и летальных случаев. По состоянию на утро 14 апреля в стране зафиксировано более 582 тыс. случаев заражения, умерли 23 649 человек. В Нью-Йорке – эпицентре пандемии в США – подтверждено 196 146 случаев заболевания, 10 058 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире подтверждено почти 1,92 млн случаев заражения коронавирусом, более 461 тыс. пациентов выздоровели, 120 449 скончались.