В СБУ разоблачили работающего на ФСБ РФ генерал-майора, он якобы планировал убийство Осмаева

14.04.2020, 14:18, Новости дня

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство добровольца Адама Осмаева, сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что собрали достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют: Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

“К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачение СБУ за всю историю независимости”, – заявил глава ведомства Иван Баканов.

Согласно материалам дела, один из бывших руководителей Центра специальных операций “А” СБУ Шайтанов на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом “Бобыль” у полковника ФСБ Игоря Егорова, который является сотрудником департамента контрразведывательных операций первой службы ФСБ. Это подразделение, специализирующееся на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

“Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тыс. и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений”, – отметили в СБУ.

Кроме того, генерал якобы собирал и передавал российской стороне информацию об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудниках; о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны; о сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и ЦСО “А”, украинских разведывательных органов; информацию о подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В СБУ выяснили, что агентурные встречи Егорова с Шайтанова и с другими задействованными лицами проходили на территории европейских государств.

Используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом, отметили в ведомстве.

Решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении.