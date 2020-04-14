Иностранцам разрешили получать российское гражданство, не отказываясь от своего

14.04.2020, 14:18, Новости дня

Во вторник в первом чтении Госдумой принят правительственный законопроект, который позволит жителям других стран вступать в гражданство РФ, не отказываться от своего гражданства, передает ТАСС.

В настоящее время, подавая заявление на вступление в гражданство РФ, иностранцы обязаны подтвердить, что у себя на родине они обратились с заявлением об отказе от гражданства.

Кроме того, для соискателей российского гражданства, имеющих право на упрощенный порядок, законопроект предлагает исключить требование о проживании на территории РФ в течение трех лет и обязательное подтверждение наличия законного источника доходов для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, проживали или проживают в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства.

Эти требования распространяются и на иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ при условии проживания в РФ и наличии общих детей, а также для иностранцев, у которых один из родителей проживает в РФ и имеет российское гражданство.

При этом МВД будет принимать от граждан РФ уведомления о наличии или о прекращении гражданства другого государства.