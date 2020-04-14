Путин: пандемия не должна стать шоком для госуправления

14.04.2020, 14:18, Новости дня

За первую неделю апреля из-за эпидемии коронавируса и ограничительных мер, введенных для предотвращения его распространения, во многих, в том числе, системообразующих банках резко упало число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах, признал президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. При этом глава государства подчеркнул, что данная ситуация не должна быть шоковой для системы государственного управления.

"Здесь неожиданного для нас нет, мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно", — указал он, передает телеканал "Россия 24".

Владимир Путин напомнил, что все необходимые ресурсы и инструменты для проведения активной антикризисной политики у российских властей есть.

"Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан", — пояснил президент.

Хотя уже реализуются определенные меры, направленные на поддержку экономики, а также малого и среднего предпринимательства, ситуация требует новых решений в этой области, указал Владимир Путин, предложив участникам совещания обсудить конкретные предложения.

По данным оперативного штаба, на 14 апреля в РФ зафиксировано 21 102 случая заболевания коронавирусом нового типа. 1 694 человека выздоровело, 170 скончались.