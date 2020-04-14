 

Действие льготных проездных для калининградцев продлено на май

14.04.2020, 14:18, Новости дня

Действие льготных проездных для калининградцев продлено на весь май. Относится данное правило к проездным документам, приобретённым в апреле. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Олег Кутин.

Как известно, в Калининграде действует режим всеобщей самоизоляции. Поэтому люди просто не тратят купленные ранее поездки для проезда на общественном транспорте. В администрации города приняли решение помочь жителям. Кстати, никаких дополнительных действий для продления проездных не понадобится, отметил глава города Алексей Силанов.

Несмотря на режим ограничений в городе полиция продолжает выявлять нарушителей режима самоизоляции. Так что для многих горожан прогулка по весеннему парку заканчивается составлением административного протокола. Кстати, теперь правоохранительные органы обещают усилить контроль. Как напоминает ГТРК "Калининград", чтобы добраться на работу, необходимо будет предоставить справку.

По последним данным, за минувшие сутки выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Всего в регионе 79 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Текст:

ГТРК "Калининград"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Слушания дела между ВАДА и РУСАДА перенесли на июнь

03.02 / Новый турецкий авианосец вывели из сухого дока

14.03 / Притворявшегося больным коронавирусом мужчину задержали в Японии

21.03 / Лукашенко поручил не направлять чартеры за «прущими за границу» белорусами

08.03 / Россияне допустили возможность совмещения полимера и белка

12.04 / Трамп поблагодарил Путина и саудовского короля за сделку ОПЕК+

13.02 / Близкий к Коломойскому экс-топ-менеджер “Укртранснафти” Лазорко восстановился в компании

08.04 / Шойгу попросил Бастрыкина наказать иностранных чиновников за снос советских памятников

24.02 / Трамп объявил о предстоящем заключении соглашения c Индией о продаже военной техники

18.02 / Чалый: Те, кто критикует “12 шагов”, рассчитывают на капитуляцию России и хотят от Москвы выплаты репараций и контрибуций. Но это пустые фантазии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска