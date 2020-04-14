Действие льготных проездных для калининградцев продлено на май

14.04.2020, 14:18, Новости дня

Действие льготных проездных для калининградцев продлено на весь май. Относится данное правило к проездным документам, приобретённым в апреле. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Олег Кутин.

Как известно, в Калининграде действует режим всеобщей самоизоляции. Поэтому люди просто не тратят купленные ранее поездки для проезда на общественном транспорте. В администрации города приняли решение помочь жителям. Кстати, никаких дополнительных действий для продления проездных не понадобится, отметил глава города Алексей Силанов.

Несмотря на режим ограничений в городе полиция продолжает выявлять нарушителей режима самоизоляции. Так что для многих горожан прогулка по весеннему парку заканчивается составлением административного протокола. Кстати, теперь правоохранительные органы обещают усилить контроль. Как напоминает ГТРК "Калининград", чтобы добраться на работу, необходимо будет предоставить справку.

По последним данным, за минувшие сутки выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие помещены в инфекционный стационар. Всего в регионе 79 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Текст:

ГТРК "Калининград"