В Екатеринбурге на самоизоляцию ушли два главврача

14.04.2020, 14:16, Новости дня

Руководители двух екатеринбургских клиник ушли на самоизоляцию, сообщили СМИ.

Как пишет URA.RU, один из медиков, главврач ЦКБ №20 Семен Хмельникер, самоизолировался после контакта с VIP-пациентом, за жизнь которого борются медики.

Сам врач подтвердил данную информацию. По данным издания, речь идет об известном екатеринбургском адвокате, который лег в ГКБ №20 на операцию, но оказался заражен COVID-19 – это сейчас один из самых тяжелых пациентов инфекционного отделений 40-й больницы, где лежат пациенты с коронавирусом.

После его госпитализации весь контактировавший с ним персонал оказался на карантине.

Также, по словам главврача, у всех контактировавших с заболевшим COVID-19 взяли анализы, но результаты оказались отрицательными. Срок наложенных ограничений истекает в ближайшие дни.

«У нас по предписанию Роспотренадзора пока не функционирует реанимационное отделение, но оно заработает 18 апреля, когда закончатся две недели», – отметил Хмельникер.

За сутки в РФ выявлено «подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2 тыс.774 в 51 регионе. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 1489, в Подмосковье – 460, Санкт-Петербурге – 121. Кроме того, 97 случаев зарегистрировали в Коми, 68 – в Нижегородской области. Умерли 22 пациента с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.