 

Samsung Biologics будет производить лекарство от коронавируса

14.04.2020, 14:09, Разное

Специалисты из Samsung Biologics намерены начать производство препарата от коронавируса уже осенью нынешнего года. Соответствующий контракт более чем на 350 миллионов долларов был заключен с компанией Vir Biotechnology.
На данный момент известно, что сотрудники Vir Biotechnology завершают создание вакцины, затем начнутся тестирования длительностью в 3-5 месяцев. Создаваемое лекарство основано на моноклональном антителе, отметили разработчики. Samsung Biologics смогли одержать победу в тендере крупномасштабного производства лекарства – все детали контракта будут согласованы уже к началу следующего месяца.

Производство лекарства, скорее всего, начнется в октябре, а первые коммерческие партии появятся уже в первой половине 2021 года на предприятии компании в Сонгдо. По мнению специалистов, данный вид препаратов будет первоначально востребованным среди врачей, которые ухаживают за пациентами с диагнозом коронавируса.



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