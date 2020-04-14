 

В Москве штраф 55 нарушителям карантина составил 220 тыс. рублей

14.04.2020, 14:08, Новости дня

В Москве 55 нарушителей правил карантина оштрафовали на общую сумму в 220 тыс. рублей, сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«За последние три дня в столице зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа», – сообщил телеграм-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Отмечается, что 55 жителей столицы оштрафовали за нарушение карантина, общая сумма составила 220 тыс. рублей.

«Все нарушители доставлены для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления», – отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие выходные в Москве полицейские выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.



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