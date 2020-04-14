 

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

14.04.2020, 13:53, Разное

Владимир Путин отметил необходимость внедрения экстраординарных мер для предотвращения распространения в мире коронавируса. Об этом российский президент заявил во время видео-конференции с участием членов Высшего Евразийского экономического совета.
Глава РФ заверил, что РФ готова делиться собственным опытом по блокировке дальнейшего распространения COVID-19 с другими странами. В данном случае взаимодействие государств очень важно, ведь только общими усилиями удастся победить опасную инфекцию.

Путин уверен, распространение коронавируса в мире можно преодолеть введением экстраординарных мер. Российский президент поддерживает идею расширения «зеленых коридоров», а также предлагает обнулить таможенные сборы в ЕАЭС на продукцию, необходимую для борьбы с эпидемией.



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