В Москве дистанционно продолжают работать свыше 50000 учителей

14.04.2020, 13:53, Разное

В Департаменте образования и науки города Москвы рассказали о том, что в настоящее время более 50000 учителей с помощью высокопроизводительных служебных ноутбуков проводят онлайн-занятия. С этим им помогают ресурсы МЭШ, РЭШ и сервиса самоподготовки «Мои достижения». Ученики получают возможность выполнять онлайн-тесты и эффективно готовиться к заключительному этапу ВсОШ. Как пояснил ректор МГПУ Игорь Реморенко, для помощи педагогам в структуре университета создали Институт содержания, методов и технологий образования. В свою очередь, руководитель Мосметодцентра Андрей Зинин рассказал о создании нового ресурса для учителей московских школ под названием Классный руководитель Online.

В Департаменте образования и науки города Москвы рассказали о том, что в настоящее время более 50000 учителей с помощью высокопроизводительных служебных ноутбуков проводят онлайн-занятия. С этим им помогают ресурсы МЭШ, РЭШ и сервиса самоподготовки «Мои достижения». Ученики получают возможность выполнять онлайн-тесты и эффективно готовиться к заключительному этапу ВсОШ. Как пояснил ректор МГПУ Игорь Реморенко, для помощи педагогам в структуре университета создали Институт содержания, методов и технологий образования. В свою очередь, руководитель Мосметодцентра Андрей Зинин рассказал о создании нового ресурса для учителей московских школ под названием Классный руководитель Online.



В условиях распространения коронавируса москвичи, как известно, находятся на самоизоляции. Но жизнь на этом не останавливается, и власти мегаполиса реализовали возможность получать государственные услуги в дистанционном режиме. Для этого требуется регистрация на городском портале «Мос.ру», где доступны более 360 услуг и сервисов.