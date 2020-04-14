Очевидец заснял НЛО над Томском. Видео

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14.04.2020, 13:51, Разное

Житель соседнего региона, приехавший в Томск в командировку, прислал в редакцию tvtomsk.ru видео, на котором, по его мнению, запечатлен неопознанный летающий объект.

Мужчина, который представился Денисом, пояснил, что заснял объект, похожий на НЛО, над торговым центром на Комсомольским проспектом. Денис приехал в Томск в командировку из соседнего Новосибирска и по удивительной случайности заснял неизвестное явление на телефон. Происходящее было зафиксировано до обеда, в промежутке между 10:30 и 11:30 часами дня.

– Вчера днем над ТЦ «Изумрудный город» видели 3 точки. В движении, бледно красный цвет, одна из них мерцала. 2020 год удивляет, – рассказал очевидец Денис А.

Денис уточнил, что наблюдал необычное явление в течение нескольких минут. Свидетелями этого события на парковке у торгового центра стали еще несколько человек.



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