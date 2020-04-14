Для проверки электронных пропусков в Москве разработали специальное приложение

14.04.2020, 13:48, Новости дня

Полицейские в Москве начнут проверять электронные пропуска с помощью специального приложения, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водители машин, пассажиры, в том числе и общественного транспорта, должны будут предъявить паспорт и специальный пропуск на своем смартфоне или на бумаге. Проверка пропуска будет осуществляться через специальное приложение на мобильных устройствах. Это займет немного времени», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, таким же способом станут проверять не только водителей, их пассажиров, но и людей в общественном транспорте. Проверками машин будут заниматься полицейские, проверками людей в электричках – сотрудники транспортной полиции.

В случае, если у гражданина не будет пропуска, будет составлен протокол по статье 3.1.18 КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», предусматривающий штраф 4 тыс. рублей, а если нарушитель передвигался на автомобиле – 5 тысяч рублей.

Первое время протоколы смогут выписывать только полицейские.

«После подписания соглашения между мэрией Москвы и Росгвардией право составлять протоколы появится и у сотрудников Росгвардии», – сказал источник.

Он добавил, что полицейские не штрафуют людей на месте, а лишь выписывают протокол. Выписывает штрафы объединение административно-технических инспекций Москвы. Протоколы могут направить в суд, в этом случае нарушителя могут оштрафовать минимум на 15 тыс. рублей.

За прошедшие выходные в Москве полицейские выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.