 

В Москве 40% пациентов с COVID-19 на искусственной вентиляции лёгких оказались моложе 40 лет

14.04.2020, 13:45, Разное

“Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей”, – сообщили в штабе. Согласно данным организации, на сегодняшний день заболевших в Москве 1014 человек, из них 46% – в возрасте от 35 до 64 лет.

 

Отмечается, что на втором месте – пациенты от 18 до 34 лет (около 33,5%). Еще 15% – люди старше 65 лет. Дети составляют 5,5%, в большинстве случаев они переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.



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