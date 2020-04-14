Поможет ли прививка от туберкулеза в борьбе с коронавирусом

14.04.2020, 13:42, Новости дня

Американские ученые выдвинули гипотезу о том, что прививка от туберкулеза может стимулировать иммунную защиту легких и значительно снижать уровень смертности от коронавирусной инфекции.

Они сравнили большое количество стран БЦЖ-вакцинационной политикой с заболеваемостью и смертностью от опасного вируса.

В тех странах, где активно проводилась программа вакцинации против туберкулеза, вспышки заболевания новой инфекции проходили мягче. Например, в Японии, где фактически не вводили карантин, зараженных новым вирусом относительно мало. Прививаться от туберкулеза должны все японцы. А в таких странах, как США, Великобритания, Италия, Франция и Иран, где вирус неистовствует особенно сильно, нет никакой универсальной политики вакцинации БЦЖ.

Предлагая свою версию защиты от нового вируса, исследователи основывались на знаниях об иммунном ответе организма на введение живой вакцины от туберкулеза. Когда активируется один путь защиты, одновременно могут включаться другие звенья иммунитета, даже если они не связаны напрямую с активатором. При этом сопротивляемость организма значительно увеличивается.

Ученые подчеркивают, что результаты данного исследования могут считаться положительными в том случае, когда будет отмечаться меньшее количество заболевших и значительно снизится смертность, связанная с COVID-19.

Вакцина БЦЖ – это не инновационное чудо-лекарство. Она существует почти столетие и является одной из наиболее используемых существующих вакцин и основным средством борьбы с туберкулезом.

Однако пока информация не подтверждена качественными исследованиями, говорить о тесной связи противотуберкулезной прививки и коронавирусной инфекции рано. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предостерегают мировое сообщество не использовать противотуберкулезную вакцину в борьбе с COVID-19 до тех пор, пока исследования не докажут ее эффективность.