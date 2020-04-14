В Узбекистане мусульманам разрешили провести Рамадан дома и совершать намазы онлайн
14.04.2020, 13:42, Новости дня
Управление мусульман Узбекистана объявило о том, как верующие должны проводить месяц Рамадан в период эпидемии коронавируса: намазов в мечетях не будет, а Коран предлагают читать и слушать онлайн.
Духовные управления мусульман Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана изучили, как священный месяц проводят в других странах.
Чтобы не нарушать карантин, мусульман призвали соблюдать следующие указания:
Совершать намазы и прочтение Корана в домашних условиях (чтение Корана будет также транслироваться онлайн);
не проводить коллективные вечерние приемы пищи (ифтары), а средства для их организации передавать на благотворительность через “Центр координации спонсорской деятельности”.
По телевидению и в соцсетях будут регулярно показывать программы, посвященные Рамадану.
Ранее власти Саудовской Аравии попросили верующих не ехать в паломничество к мусульманским святыням в Мекку и Медину, “пока с помощью Аллаха мы не победим эпидемию”.
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