Байден одержал победу на праймериз в Висконсине

14.04.2020, 13:42, Новости дня

Бывший вице-президент Джо Байден одержал победу на демократических праймериз в Висконсине.

Согласно официальным результатам, он получил 63 процента голосов, в то время как сенатор от Вермонта Берни Сандерс – 32 процента.

Однако победа бывшего президента утратила реальное значение после того как Сандерс вышел из гонки через день после голосования в Висконсине 7 апреля.

В понедельник Сандерс поддержал Байдена.

Тем временем, поддержанный демократами судья окружного суда Джилл Карофски одержала победу в напряженной борьбе за место в Верховном суде Висконсина, сместив действующего судью Дэниела Келли, которого поддерживал президент Дональд Трамп.