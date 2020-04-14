 

Северная Корея, вероятно, запустила несколько крылатых ракет

14.04.2020, 13:42, Новости дня

Северная Корея, предположительно, произвела во вторник запуск нескольких крылатых ракет малой дальности в воды между Корейским полуостровом и Японией.

Об этом сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Вооруженные силы Южной Кореи следят за развитием событий, в то время как южнокорейская и американская разведки продолжают анализировать информацию о запуске, говорится в сообщении комитета.



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