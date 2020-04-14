Володин предложил депутатам отказаться от весенних отпусков

14.04.2020, 13:40, Разное

Следующая неделя до 22 апреля у парламентариев будет региональная, затем запланирован краткосрочный отпуск, напомнил спикер. Володин предложил коллегам повременить с отдыхом.

В текущих условиях необходимо быть с гражданами и работать в регионах, подчеркнул законодатель. “А по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан”, – отметил Володин.

Это будет правильно по отношению к людям, уверен спикер. Парламентарии поддержали его предложение. Соответствующий вопрос депутаты рассмотрят 17 апреля, сообщает официальный сайт нижней палаты.

Напомним, что ранее Госдума изменила режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции. На Охотном Ряду отменили все крупные мероприятия с участием экспертов. Депутатам предложено сосредоточиться на работе в комитетах и регионах.

Апрельский график позволит законодателям чаще бывать на местах. Депутаты смогут больше общаться с избирателями, говорил Вячеслав Володин.

Ранее парламентарии приняли ряд законов, направленных на реализацию инициатив по борьбе с коронавирусом, озвученных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам. Также парламентарии попросили правительство решить проблему бесконтрольного роста цен на продукты.