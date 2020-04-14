Звезда “Игры престолов” вылечилась от коронавируса
14.04.2020, 13:40, Разное
Норвежский актер Кристофер Хивью и его супруга вылечились от коронавируса COVID-19. О своем самочувствии они рассказали в социальной сети “Инстаграм”.
“После нескольких недель карантина у нас наконец-то исчезли все симптомы. Сейчас мы чувствуем себя хорошо”, – написали супруги. Они поблагодарили поклонников за поддержку и призвали внимательнее относиться к своему здоровью.
Напомним, Кристофер Хивью прославился благодаря роли Тормунда в американском
фэнтезийном сериале “Игра престолов”, основанном на цикле романов “Песнь Льда и Пламени” Джорджа Р. Р. Мартина.
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