Мнение: В Германии не было фашизма

14.04.2020, 13:35, Разное

На тему измышлений "А вот в Германии фашизма не было, там был нацизм, а фашизм был в Италии, и вообще, фашизм в Германии придумала советская пропаганда".

На фотографии Дом «Карл Либкнехт», штаб-квартира Коммунистической Партии Германии с 1926 года. Надпись: «Выходи на антифашистские акции против войны, голода и фашизма. Голосуй за коммунистов. Голосуй за КПГ. КПГ – список №3».

Компартия Германии времен Веймарской республики видимо было не в курсе, что в Германии то фашизма не было.