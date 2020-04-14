 

Мнение: В Германии не было фашизма

14.04.2020, 13:35, Разное

На тему измышлений "А вот в Германии фашизма не было, там был нацизм, а фашизм был в Италии, и вообще, фашизм в Германии придумала советская пропаганда".
На фотографии Дом «Карл Либкнехт», штаб-квартира Коммунистической Партии Германии с 1926 года. Надпись: «Выходи на антифашистские акции против войны, голода и фашизма. Голосуй за коммунистов. Голосуй за КПГ. КПГ – список №3».
Компартия Германии времен Веймарской республики видимо было не в курсе, что в Германии то фашизма не было.

Источник: Colonel Cassad



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