Начальство в своем космосе

14.04.2020, 13:33, Разное

Как Дмитрий Олегович «победил» Илона Эрроловича.

На видеоконференции с Владимиром Путиным 10 апреля, приуроченной к событию не российского, а мирового масштаба, — полету Юрия Гагарина в космос, — руководитель Роскосмоса Дмитрий Олегович Рогозин не только на словах «отвоевал для РФ рынок запусков» (эксперты до сих пытаются вычислить столь большие российские проценты, которые Рогозин публично доложил президенту, — пока они никак не сходятся с данными реальных пусков в 2019 году), но и в который уж раз обвинил основателя и директора компании SpaceX беднягу Илона Маска в рыночном демпинге.

Рогозин пояснил буквально следующее (цитируется с сайта kremlin.ru): «Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30 % стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия. Предложенный нами порядок ценообразования — это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше».

Ну, что тут руководителю нашей космической госкорпорации можно было бы ответить. Коротко.

Во-первых. Перед тем как говорить о снижении себестоимости российских ракет на 30 %, хорошо бы посчитать, какова она сейчас, исходно. Только честно. А не так, когда многомиллиардные долги предприятий ракетостроения (в частности Хруничева) на регулярной основе реструктурируются или списываются за счет бюджета.

Во-вторых. Чтобы говорить о «демпинге Маска», надо знать себестоимость его ракет, а не только, за сколько он их предлагает на рынке.

Ведь настоящий «демпинг» — это продажа ниже себестоимости, все остальное просто рыночная конкуренция.

А по той информации, что циркулирует и считается близкой к истине среди экспертов (SpaceX — непубличная компания и не обязана раскрывать свои финансовые показатели), себестоимость основной ракеты Falcon-9 — на уровне 35 млн долларов. И тогда цена пуска в 65 млн долларов — это нормально: ведь Маску нужны деньги на развитие. Те же метановые двигатели Raptor, сверхтяжелую ракету BFR и межпланетный корабль Starship, где NASA ничего SpaceX не финансирует. В отличие, кстати, от самого Роскосмоса, все развитие которого напрямую оплачивает российский бюджет десятками млрд рублей в год.

В-третьих. Уж много раз и в разных местах мной (аж мозоль на языке!) объяснялось,

почему у Маска самая низкая на рынке себестоимость ракет. Это не демпинг. Это не чудо. Это не фокус.

Это просто новая — революционная — модель производства ракет. Два главных фактора. Первый. «Дешевые» (а не технически совершенные, как у остальных и у нас) двигатели, а двигатели — это 50% себестоимости любой ракеты. Второй. Отказ от кооперации (сложившейся во всем мире еще в начале космической эпохи) и, значит, расходов на ее прокорм: Маск почти все делает сам. Сравните, SpaceХ создает 90 % себестоимости ракеты Falcon-9 (все, кроме головного обтекателя), а те же Хруничева или «ЦСКБ-Прогресс», конечные сборщики российских ракет «Протон-М» и «Союз», только 10%, остальное — прожорливая и неповоротливая многоуровневая производственная кооперация. Кстати, именно отказ от кооперации делает Маска еще и столь стремительным в развитии космической техники — все изменения Маск согласует со своими сотрудниками.

В-четвертых. То, что Маск продает на закрытом для иностранцев внутреннем рынке запусков в интересах NASA и Пентагона пуски дороже, чем на открытом мировом рынке, тоже много раз объяснялось. Это «понимание рыночной ситуации». Другой уровень конкуренции, другие условия, результат — другая цена.

Сотрудники Роскосмоса ходят в рестораны? Их же не удивляет, что в ресторане вино в 3 раза дороже, чем в рознице, и в 4 раза дороже, чем в опте?

Значит ли это, что опт демпингует?! Это основы рыночной экономики. На рынке покупателя цена продажи именно такова, чтобы иметь преимущество над конкурентами.

Но мы-то ладно. Мы привыкли к роскосмосовским сказкам, которые обязательно наступят, но именно что потом, не сейчас.

А вот очень публичный, но по-детски наивный инженер и бизнесмен Илон Эрролович (Маск) попался — решил объясниться с руководителем Роскосмоса Дмитрием Олеговичем (Рогозиным) про развитие космонавтики и про экономику в космосе. Как сейчас принято у космических руководителей — через твиттер.

SpaceX rockets are 80% reusable, theirs are 0%. This is the actual problem.

— Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2020

Ответил, что надо, мол, Роскосмосу, у которого в распоряжении прекрасные космические конструкторы и инженеры, не о демпинге говорить, а, например, многоразовыми ракетами заниматься. Которые, как обычно, у Роскосмоса есть, но только в планах о будущем.

Надо, конечно, признаться, что не в тему ответил наш дорогой Илон Эрролович. Ибо многоразовость ракет априори увеличивает их себестоимость при том невысоком темпе запусков, что сейчас у Falcon-9 (это 15–20 пусков в год). Но, видимо, Илон Маск еще раз хотел показать на свое любимое — ибо пока единственное — космическое (а не бизнесовое) ноу-хау — многоразовость первых ступеней ракет. Простим ему эту слабость.

Но вот тут ловушка захлопнулась, и Дмитрий Олегович наивного Илона Эрроловича и срезал. Тоже посредством твиттера.

Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с Президентом России. В указаниях из Вашингтона @roscosmos не нуждается.https://t.co/I8HWdjD0oQ

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 11, 2020

Не нуждаемся, мол, в «указаниях из Вашингтона». Хотя какое отношение Илон Маск имеет к Вашингтону?! SpaceХ — частная компания из Калифорнии.

Мало того. В следующих твитах Дмитрий Олегович добавил перцу в слова: обвинил формально неизвестное американское лицо (но по факту ни с кем, кроме Маска, в последние дни у Рогозина переписки не было) уже не только в демпинге, но еще и в лоббировании санкций против Роскосмоса, обозвал циником, лицемером и отослал к образу «голубого воришки» Александра Яковлевича из «12 стульев», который, как известно, не мог не красть, но, приворовывая, всегда стеснялся и краснел.

Урок тебе, наивный Илон Эрролович, не садись играть с Роскосмосом ни за столом, ни под столом. Не вступай в публичный спор.

Все понимаю. Но наследия Циолковского — Королева — Гагарина все же жалко…

Андрей Ионин

член-корр. Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского