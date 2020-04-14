Москва отказалась просить ЕС о снятии санкций на фоне коронавируса

14.04.2020, 13:30, Новости дня

Россия не станет просить Евросоюз снять введенные в 2014 году санкции в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если Евросоюз поймет, что метод [санкций] исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это [снять санкции] мы не собираемся», – передает ТАСС слова Лаврова.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего страны «Группы двадцати» (G20) снять санкции с других государств, чтобы облегчить борьбу с пандемией коронавируса.