Психолог посоветовала семьям в самоизоляции выбрать «лидера»

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14.04.2020, 13:30, Новости дня

На самоизоляции людям не хватает новых тем для общения, так как они все свое время проводят друг с другом, поэтому, чтобы избежать конфликтов, должен образоваться лидер, отвечающий за эмоциональное равновесие, сообщила газете ВЗГЛЯД психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова.

С начала распространения коронавирусной инфекции в России, из-за которой народ вынужден самоизолироваться дома, количество обращений к психотерапевтам значительно возросло. Врачи опасаются, что в результате все это может привести к депрессиям, посттравматическим расстройствам, вспышкам домашнего насилия.

«Нынешнюю самоизоляцию можно сравнить с резким изменением погоды – если внезапно становится холодно или жарко, наш организм начинает претерпевать, адаптируясь. То же самое сейчас происходит с психикой, просто нагрузка легла на общение с ограниченным кругом людей. Чем больше мы «переедаем» (в широком смысле слова), тем больше у нас идет отторжение», – говорит Полянова.

Она объясняет, что ссоры на домашней самоизоляции совсем не означают, что семейная пара разлюбила друг друга, или родителям надоели их дети. Не зря супругам не рекомендуют вместе работать и проводить вместе 24 часа в сутки – нет новой информации, некоторым семьянинам просто нечем друг с другом поделиться.

«Самая большая человеческая радость, это когда мы обмениваемся информацией, эмоциями, энергетикой и так далее. То есть люди элементарно устают друг от друга. Поэтому, если в семье есть лидер, это может быть отец, мать, ребенок – тот, кто обладает устойчивой нервной системой, которая хорошо структурирована, оптимист по темпераменту – должен удерживать психологическое здоровье всех находящихся рядом», – рассказывает Полянова.

Психолог поясняет, что этот человек будет держать баланс в семье, привнося позитивное общение, разнообразие, устраивая досуг и организовывая дистанционную работу и обучение, что является непомерной ношей для взрослых и детей. Она подчеркивает, что не имеет в виду «диктатора», который разделит семейные обязанности, отгородив членов семьи друг от друга.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова посоветовала родителям на самоизоляции не показывать свою обеспокоенность по ситуации с китайским коронавирусом детям, а также рассказала, что со стрессом помогут справиться тактильные контакты и совместная с семьей деятельность.



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