Разгадана тайна необычных кругов на полях в Польше

14.04.2020, 13:30, Разное

Археологи раскрыли тайну кругов на полях в Польше, обнаруженных с воздуха. Они оказались остатками древних цитаделей.

Район Великопольского воеводства, ранее считавшийся досконально изученным, хранит еще десять нераскрытых загадок. Крепости датируются временем постройки от железного века до средневековья. По сообщению сервиса Nauka w Polsce, результаты аэрофотосъёмки вызвали удивление специалистов, открывших ранее сто сооружений, относящихся к разным историческим эпохам. Новое исследование обнаружило следы тех, что скрывались под землей, пояснил руководитель Максим Мацкевич. Проведенные раскопки подтвердили предположения ученых, находивших обожженную древними людьми глину и дерево прямо во вспаханной борозде. Керамические артефакты были обнаружены и на глубине.

Одна из неизвестных ранее цитаделей находится в районе Грудзелец, другая — в Набишицах, где оказалось, что уже к исследованному укреплению примыкает еще два неизвестных в форме круга и четырёхугольника. Наблюдения с воздуха планируется продолжить. Ученые предполагают, что под землей в этом регионе еще имеются скрытые цитадели.