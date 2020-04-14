Максим Фадеев о борьбе с лишним весом: «Сбросил 85 килограммов»

14.04.2020, 13:30, Разное

Известный отечественный музыкальный продюсер и исполнитель Максим Фадеев на странице в Instagram пояснил о результатах своей борьбы с лишним весом. Артисту, ранее весившему практически два центнера, на сегодняшний день удалось сбросить уже 85 килограммов.

В недавней публикации Максим Фадеев рассказал, что его максимальный вес достигал 196,7 килограмма, и тогда лишняя масса тела доставляла определённые неудобства. Поэтому продюсер начал активно худеть и сейчас весит 112 кг, однако останавливаться на достигнутом не планирует. Идеальным результатом Фадеев называет избавление ещё как минимум от 20 кг, но желательно даже чуть больше.

Секретом настолько эффективного похудения Максим Фадеев не делится, хотя об этом просят под постом многие комментаторы. Одна из подписчиц продюсера вспомнила, что некоторое время назад читала в одной из его публикаций об «особенности» питания, помогающей терять вес за счёт употребления меньшего количества пищи. Тогда Фадеев рассказывал, что перед завтраком выпивает не меньше 600 мл тёплой воды, и это помогает меньше съедать за один приём, а вот в продуктах он себя абсолютно не ограничивает.