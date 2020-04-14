Лавров уличил Прагу в нарушении договоренностей

14.04.2020, 13:16, Новости дня

Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений РФ и Чехии. Иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Действия этого муниципалитета Праги иначе как возмутительными и циничными назвать трудно. Они противоречат договору, который мы с чешской республикой подписали и он вступил в силу в 1993 году. Он содержит обязательства по обеспечению сохранности воинских памятников, мемориалов, обязательства по уходу за ними, обеспечению доступа к ним. И заявления чешских властей о том, что положения этого договора не были нарушены, они, конечно, от лукавого», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

«Тем самым были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти 30 лет. Нас заверяют, что это памятник являлся муниципальной собственностью. Но мы твердо знаем, что это не так. До сноса этот памятник состоял в республиканском реестре в качестве мемориального объекта, и мы исходим из того, что вопрос может быть урегулирован исключительно в соответствии с положениями упомянутого мной договора 1993 года», – подчеркнул российский министр.

Ранее МИД Чехии заявил, что перемещение памятника Коневу не нарушает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года с Россией.

3 апреля при помощи крана и канатов в Праге снесли памятник Ивану Коневу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать снесенный памятник Москве, но минобороны Чехии ответило, что «не может передать то», чем не владеет, так как памятник «является собственностью» района Прага-6.